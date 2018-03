Fußball

Chemnitzer FC verliert Heimspiel gegen Großaspach 2:3

31.03.2018, 16:28 Uhr | dpa

Der Abstieg des Chemnitzer FC aus der 3. Fußball-Liga wird immer wahrscheinlicher. Am Samstag verlor das Team von Cheftrainer David Bergner zu Hause gegen die SG Sonnenhof Großaspach mit 2:3 (1:1) und bleibt damit auf einem Abstiegsrang. Großaspach hat hingegen einen großen Schritt Richtung Ligaverbleib gemacht.

Vor 5002 Zuschauern brachte Shiqiprim Binakaj in der 14. Minute die Gäste in Front, Mikko Sumusalo glich mit seinem ersten Saisontreffer in der 37. Minute aus. Im zweiten Durchgang war es erneut Binakaj, der Sonnenhof in Führung brachte (54.). Dennis Grote sorgte in der 56. Minute für das 2:2. Doch Julian Leist besiegelte in der 83. Minute die 20. Saisonniederlage des CFC.

Nach der Großaspacher Führung leisteten sich beide Teams zahlreiche Fehlpässe und technische Unzulänglichkeiten. Dies setzte sich über die gesamte Spielzeit fort. Während es Chemnitz immer wieder an der letzten Präzision fehlte, agierte Großaspach zumindest beim Torabschluss äußerst effektiv.