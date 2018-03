Fußball

Leipzig macht weiter Druck: Turbulentes 3:2 bei Hannover 96

31.03.2018, 17:48 Uhr | dpa

Vizemeister RB Leipzig hat dank eines am Ende glücklichen Sieges die erneute Champions-League-Qualifikation fest im Blick. Mit 3:2 (1:0) gewann das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl am Karsamstag bei Hannover 96 die zweite Bundesligapartie am Stück und blieb zudem im sechsten Spiel in Serie unbesiegt. Emil Forsberg (16. Minute), Willi Orban (54.) und Yussuf Poulsen (76.) schossen die lange deutlich überlegenden Gäste verdient zum fünften Auswärtssieg in dieser Saison. Kopfballtore von Salif Sané (71.) und Niclas Füllkrug (78.) waren zu wenig für erst am Ende stürmende Gastgeber.

Mit nun 46 Punkten sprang das Red-Bull-Team auf Tabellenplatz vier. Aufsteiger Hannover indes bangt bei sechs noch ausstehenden Spielen, nicht doch noch einmal in Gefahr zu geraten. Die Mannschaft von Coach André Breitenreiter verlor am Samstag zum fünften Mal in Serie und ist mit 32 Zählern Tabellen-13. Der Vorsprung auf den Relegationsrang könnte sich am Ostersonntag weiter verringern. Zudem verletzte sich U21-Abwehrspieler Waldemar Anton beim ersten Gegentor durch Forsberg und musste bereits nach knapp 20 Minuten ausgewechselt werden.