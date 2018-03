Handball

Rödertaler Handballerinnen bleiben weiter punktlos

31.03.2018, 19:48 Uhr | dpa

Großröhrsdorf (dpa/sn) – Die Handballerinnen des HC Rödertal haben am 19. Bundesliga-Spieltag erneut eine Niederlage kassiert. Der Erstliga-Aufsteiger unterlag am Samstag in eigener Halle dem Tabellen-siebten Frisch Auf Göppingen mit 17:24 (9:9). Damit wartet das abgeschlagene Schlusslicht weiterhin auf den ersten Punktgewinn im Oberhaus. Beim HCR war Tamara Bösch mit fünf Toren beste Werferin. Bei den Gästen war Rückraumspielerin Prudence Georg Kinlend (7) vom HCR kaum zu stellen.

In der ersten Hälfte konnten die Schützlinge von Trainer Maximilian Busch das Geschehen noch ausgeglichen gestalten. Doch nach der Pause setzten sich die Gäste auf 15:11 (39.) ab. Rödertal vergab im Angriff immer wieder Chancen, hatten Probleme mit der offensiven Deckung der Frisch-Auf-Damen und schloss zudem zu unpräzise oder überhastet ab. Zwar kämpfte sich der Tabellenletzte noch einmal auf ein Tor (15:16/48.) heran, aber Göppingen zog erneut davon.