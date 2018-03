Volleyball

Friedrichshafener Volleyballer erreichen Playoff-Halbfinale

31.03.2018, 19:58 Uhr | dpa

Problemlos hat der VfB Friedrichshafen das Halbfinale um die deutsche Volleyball-Meisterschaft erreicht. Der deutsche Rekord-Titelträger gewann am Samstag beim TV Bühl souverän mit 3:0 (25:23, 25:16, 25:16) und blieb wie im ersten Spiel ohne Satzverlust. Die Mannschaft von Trainer Vital Heynen setzte sich damit in der Viertelfinal-Serie im Modus Best of Three mit 2:0 durch.