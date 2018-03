Fußball

Hertha ohne Lazaro: Schieber erstmals wieder im Kader

31.03.2018, 20:19 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss in der Partie gegen den VfL Wolfsburg auf Valentino Lazaro verzichten. Der österreichische Offensivspieler fehlt in der Partie am Karsamstag (20.30 Uhr/Eurosport) mit einem grippalen Infekt, wie die Berliner via Twitter mitteilten. Für Lazaro rückt Mathew Leckie in die Startelf. In der Sturmspitze bekommt wie schon beim 2:1 beim Hamburger SV vor der Länderspielpause Kapitän Vedad Ibisevic zunächst den Vorzug vor Davie Selke.

Nach langer Verletzung steht Julian Schieber erstmals seit mehr als einem Jahr wieder im Kader. Der Stürmer wurde von Berlins Coach Pal Dardai in den Kader berufen und sollte zunächst auf der Bank sitzen. Schieber hatte sich im Februar 2017 eine schwere Knieverletzung zugezogen und seitdem kein Spiel mehr bestritten. "Er macht einen sehr guten Eindruck", sagte Dardai vor der Partie über den Angreifer und sprach von einem "Top-Niveau" im Training.