Unfälle

Motorrad kommt ins Rutschen: Fahrer stirbt

31.03.2018, 20:29 Uhr | dpa

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Landkreis Vulkaneifel ums Leben gekommen. Er kam am Samstag zwischen Üdersdorf und Bleckhausen ins Rutschen und überschlug sich mehrfach, wie die Polizei am Abend mitteilte. Die Maschine blieb auf der Straße liegen, der Fahrer prallte gegen mehrere Bäume. Er starb noch an der Unfallstelle. Auf der Straße habe sich Erde befunden, so die Polizei. Der Mann aus den Niederlanden sei zudem zu schnell unterwegs gewesen.