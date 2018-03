Wasserball

Spandau 04 hält in Champions League Kurs aufs Weiterkommen

31.03.2018, 21:38 Uhr | dpa

Wasserball-Rekordmeister Spandau 04 hat einen weiteren wichtigen Schritt zum Erreichen der Runde der Top Acht in der Champions League gemacht. Am elften Spieltag der Hauptrunde besiegten die Berliner am Samstag zuhause den punktlosen Tabellen-Letzten AZC Alphen aus den Niederlanden deutlich mit 14:8 (4:1,5:3,2:2,3:2).

Spandau wahrte mit nun 21 Zählern den Fünf-Punkte-Abstand zu Jadran Herceg Novi aus Montenegro, dem härtesten Mitbewerber um den vierten Gruppenplatz. Dieser Rang würde zum Weiterkommen reichen. Die besten Spandauer Torschützen waren Stefan Pjesivac (4), Nikola Dedovic (3) Marko Stamm und Tiberiu Negrean (je 2).