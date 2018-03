Eishockey

Mannheim gelingt Ausgleich im DEL-Halbfinale gegen München

31.03.2018, 22:39 Uhr | dpa

Dank eines Doppelschlags haben die Adler Mannheim das zweite Halbfinal-Duell mit Titelverteidiger EHC Red Bull München für sich entschieden. Der siebenmalige deutsche Eishockey-Meister gewann am Samstag mit 4:2 (1:1, 0:0, 3:1) und schaffte damit in der Best-of-Seven-Serie den Ausgleich zum 1:1. Vor 13 600 Zuschauern in der ausverkauften Mannheimer Arena drehten Christoph Ullmann und Luke Adam mit zwei Toren für die Adler binnen 51 Sekunden im Schlussdrittel einen 1:2-Rückstand.

Am Montag hat München erneut Heimrecht. Im zweiten Halbfinale hatten die Nürnberg Ice Tigers mit einem 3:2 nach Verlängerung zuvor ebenfalls den Serien-Ausgleich im Duell mit den Eisbären Berlin geschafft. Vier Siege sind zum Weiterkommen notwendig.