Festspiele

Vineta-Osterspektakel in Zinnowitz

01.04.2018, 01:38 Uhr | dpa

Zum traditionellen Vineta-Osterspektakel in Zinnowitz auf der Insel Usedom werden am heutigen Ostersonntag Tausende Besucher erwartet. Die Vorpommersche Landesbühne Anklam nimmt mit dem Mix aus Tanz, Schauspiel, Musik und Schwertkampf Bezug auf eine alte Sage, der zufolge an einem Ostersonntag ein Kind am Strand die versunkene Stadt Vineta aus der Ostsee emporsteigen sah, wie das Theater mitteilte. Mit dem Spektakel werben die Theatermacher zugleich für die alljährlichen Vineta-Festspiele, die am 30. Juni in Zinnowitz Premiere haben.