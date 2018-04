Fußball

Kiel reist zuversichtlich nach Bielefeld: Trio wieder fit

01.04.2018, 08:19 Uhr | dpa

Holstein Kiel reist mit breiter Brust zum Auswärtsspiel am heutigen Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld. "Wir wollen so auftreten wie in den vergangenen Wochen. Unsere Situation ist recht komfortabel, das sollte uns Rückenwind geben", sagte Trainer Markus Anfang vor dem Gastspiel beim Tabellen-Fünften der 2. Fußball-Bundesliga. Die "Störche" haben zuletzt sieben Punkte aus drei Partien geholt und liegen nur noch zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten 1. FC Nürnberg.

Markus Anfang kann voraussichtlich seine Bestbesetzung auf den Rasen der Schüco-Arena schicken. Innenverteidiger Dominik Schmidt hat seine Rückenverletzung auskuriert und trainiert wieder mit dem Team. Auch die zuletzt angeschlagenen Tom Weilandt und Aaron Seydel sind wieder bereit. Kiels Coach erwartet "ein kampfbetontes Spiel". "Die Bielefelder haben eine robuste, aggressive Mannschaft, die viel mit langen Bällen agiert. Dazu werden die Fans im Rücken ordentlich Stimmung machen", meint der 43-Jährige.