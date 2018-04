Natur

Anzeichen für weitere Ausbreitung des Borkenkäfers

01.04.2018, 08:48 Uhr | dpa

Ein Förster hält eine Baumrinde mit Spuren des Borkenkäfers in der Hand. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

Drei Jahre nach einem Tiefstand beim Befall von Borkenkäfern gibt es Anzeichen für eine weitere Ausbreitung des Schädlings. "Es könnte sein, dass sich da etwas aufbaut", sagte der Waldschutzreferent von Landesforsten Rheinland-Pfalz, Gregor Seitz. So habe es zuletzt in Bayern, im Osten von Baden-Württemberg sowie in Österreich und der Schweiz deutlich höhere Meldungen des auch als Buchdrucker bezeichneten Käfers gegeben.

Für dieses Jahr müsse von einer großen Anzahl überwinternder Käfer ausgegangen werden, erklärt die Zentralstelle der Forstverwaltung Rheinland-Pfalz in einem neuen Bericht zum "Buchdrucker-Monitoring". Im rheinland-pfälzischen Umweltministerium heißt es, der zurückliegende Winter sei kaum geeignet gewesen, um die Population der Borkenkäfer wesentlich eindämmen zu können.