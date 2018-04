Brände

Feuer zerstört Wohnhaus in Verden

01.04.2018, 10:18 Uhr | dpa

Bei einem Brand in der Verdener Innenstadt ist ein Wohnhaus zerstört worden. Wie die Polizei mitteilte, ging das Gebäude in der Nacht zum Ostersonntag in Flammen auf. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und kämpfte stundenlang gegen den Brand. Sanitäter versorgten einen Bewohner, der einen Schwächeanfall hatte. Wie es zu dem Feuer kam, konnten die Behörden noch nicht sagen. Auch die Höhe des Sachschadens war in den Morgenstunden noch unklar.