Notfälle

Hund bricht durchs Eis und stirbt

01.04.2018, 10:19 Uhr | dpa

Der Hund einer 20-Jährigen ist beim Spazieren gehen in einen vereisten Teich eingebrochen und gestorben. Der Lebensgefährte der Hundebesitzerin sei sofort ins Wasser gesprungen, um die französische Bulldogge zu retten - doch vergeblich, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Passiert war das Unglück am Ostersamstag im oberfränkischen Rödental (Landkreis Coburg). Der Mann habe sich bei dem Rettungsversuch am Kopf verletzt, Sanitäter hätten ihn mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht.