Polizei

Hamburg hat saarländische Rechnung für G20-Gipfel beglichen

01.04.2018, 10:19 Uhr | dpa

Für den Einsatz saarländischer Polizisten beim G20-Gipfel im vergangenen Jahr in Hamburg hat das Saarland der Hansestadt Kosten im "unteren fünfstelligen Bereich" in Rechnung gestellt. Die Rechnung sei bereits bezahlt worden, teilte das Innenministerium in Saarbrücken auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Eine konkrete Summe wurde nicht genannt.

Die Länder haben für Unterstützung bei Polizeieinsätzen eine grundsätzliche Vereinbarung geschlossen. Daher würden anschließend nur bestimmte Kosten abgerechnet, berichtete das Ministerium. "Dies sind regelmäßig Personalmehrkosten oder Auslagen für Geschäftsbedarfe, Dienstreisen, Verpflegung oder den Betrieb von Fahrzeugen und Geräten."

Im Juli 2017 hatten sich die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zum G20-Gipfel in Hamburg getroffen. Tausende Polizisten aus ganz Deutschland waren im Einsatz, um die Sicherheit der Staats- und Regierungschefs zu gewährleisten. Aus dem Saarland waren gut 100 Polizisten dabei, aus Rheinland-Pfalz mehr als 600. Am Rande des Gipfels kam es zu schweren Krawallen.