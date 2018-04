Unfälle

Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß

01.04.2018, 10:29 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Neuwied sind fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte nach ersten Ermittlungen ein 62-Jähriger am Samstagabend mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 413 bei Kleinmaischeid nach links abbiegen und achtete dabei nicht auf die Vorfahrt des Gegenverkehrs. Sein Auto stieß frontal mit einem mit mehreren Personen besetzten Fahrzeug zusammen. Der Unfallverursacher wurde schwer, vier Insassen des anderen Fahrzeugs leicht verletzt. An beiden Wagen entstand Totalschaden.