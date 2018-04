Fußball

Remis gegen Nürnberg wertet Dynamo als Lichtblick

01.04.2018, 11:38 Uhr | dpa

Am Ende überwog das Positive. Trotz einer verspielten Führung und dem verpassten Befreiungsschlag im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga sahen Spieler und Verantwortliche der SG Dynamo Dresden das 1:1 (1:0) gegen den 1. FC Nürnberg als Lichtblick für die kommenden Wochen. "Schon ein gewonnener Punkt gegen einen sehr starken Gegner", bilanzierte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus.

Was das Remis wirklich wert ist, werden wohl erst die kommenden Wochen zeigen. Denn die Konkurrenz kann noch nachziehen, punktete in den vergangenen Wochen ebenfalls fleißig. Der Abstand auf den Abstiegsrelegationsrang bleibt für die Elbestädter minimal. Zumal die anvisierten 40 Punkte, die gern als magische Grenze für den Klassenverbleib herhalten, diese Saison nicht reichen werden.

Dennoch macht der Auftritt von Samstag Mut. In der Tat präsentierte die Neuhaus-Elf eine Leistung, auf die man in den kommenden Partien aufbauen kann. Gegen den Aufstiegsaspiranten wirkte Dresden trotz des Auf und Ab der vergangenen Wochen und der prekären Tabellensituation deutlich stabiler, zeigte einen sehr couragierten Auftritt und brachte den Tabellen-Zweiten an den Rand einer Niederlage.

Grund dafür war vor allem die Rückkehr zum Altbewährtem, sagt Neuhaus. Man habe sich während der Länderspielpause zusammengesetzt und einen Weg gefunden, wie man den Klassenerhalt in den letzten sieben Spielen erreichen könne. Dabei habe es ein eindeutiges Votum zurück zum 4-3-3 gegeben, womit die Mannschaft in den vergangenen zweieinhalb Jahren einige Erfolge gefeiert hatte.

Nicht ganz ohne Risiko, gibt auch der 58-Jährige zu: "Man kann ja nicht sagen, wir spielen jetzt mal im 4-3-3 den Gegner aus, wie es uns beliebt. Das kann man ja nicht wie einen Lichtschalter anknipsen." Doch das Risiko machte sich bezahlt. Zumal Neuhaus zudem auf fünf Positionen rotierte. Im Team herrscht inzwischen ein hoher Konkurrenzkampf, viele Positionen sind doppelt besetzt, Spieler duellieren sich im Training auf Augenhöhe.

Einer, der in den vergangenen Wochen überhaupt keine Rolle mehr spielte, sich aber über Trainingsleistungen wieder anbot, war Torschütze Rico Benatelli. Der zentrale Mittelfeldspieler steht exemplarisch für Neuhaus` Luxusproblem. Zuletzt stand der 26-Jährige am 22. Spieltag auf dem Platz, sein letzter Startelf-Einsatz datiert vom 19. Spieltag. "Wir haben eine ausgeglichene Mannschaft, viele gute Spieler. Da kann jeder in der Startelf stehen oder eben mal nicht. Man muss einfach immer weiter Gas geben", erklärte der Deutsch-Italiener.

Auch der Wechsel auf der Torwart-Position, zurück zu Marvin Schwäbe, sorgte für mehr Stabilität. "Wenn wir weiter Fußball spielen wollen, macht es schon Sinn, dass er spielt. Mit ihm habe ich mir mehr Stabilität und Präzision von hinten erwartet, das hat er gut gemacht", lobte Neuhaus. Bleibt es beim 4-3-3, bleibt auch Schwäbe vorerst im Tor.