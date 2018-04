Fußball

Paderborn bleibt auf Zweitliga-Kurs: Köln verliert erneut

01.04.2018, 11:48 Uhr | dpa

Der SC Paderborn hat die Rückkehr in die 2. Fußball-Bundesliga weiter fest im Visier. "Wir haben viel Aufwand betrieben und freuen uns über die gewonnenen Punkte", sagte SC-Trainer Steffen Baumgart nach dem deutlichen 5:0-Sieg beim VfR Aalen. Damit holten die Ostwestfalen aus der zurückliegenden "englischen Woche" mit drei Auswärtsspielen sieben Punkte und festigten durch den 20. Saisonsieg am 32. Drittliga-Spieltag die Tabellenführung festigen.

Gegen Aalen erzielten Sven Michel und Phillip Tietz jeweils zwei Tore, zudem traf Marlon Ritter. Paderborn profitierte vom Patzer des Verfolgers SV Wehen Wiesbaden (0:2 gegen Würzburg) und hat bei noch sechs ausstehenden Spieltagen sechs Punkte Vorsprung auf Nicht-Aufstiegsplatz vier. In der Saison-Schlussphase warten auf die Baumgart-Elf noch die Partien gegen zwei direkte Konkurrenten im Aufstiegskampf, Karlsruhe (28. April) und Wehen Wiesbaden (5. Mai).

Fortuna Köln hat den Anschluss zur Aufstiegszone indes völlig aus den Augen verloren. Die 0:2-Niederlage am Samstag gegen den SV Meppen war bereits die dritte in Serie. "Uns hat in letzter Konsequenz die Präzision gefehlt und wir haben es wie in den vorherigen Spielen nicht geschafft, absolut fehlerfrei über die Distanz zu kommen", meinte Fortuna-Coach Uwe Koschinat.