Kriminalität

Feuerwehrleute bei Osterfeuer-Löscheinsatz attackiert

01.04.2018, 11:48 Uhr | dpa

Unbekannte haben zwei Feuerwehrmänner bei ihrem Löscheinsatz an einem Osterfeuer in Arnstein (Mansfeld-Südharz) angegriffen und verletzt. Die 26- und 44-Jährigen wurden in der Nacht zum Sonntag von vier unerkannt gebliebenen jungen Männern ins Gesicht und am Kopf geschlagen und wurden in einer Klinik ambulant behandelt, wie die Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd am Sonntag mitteilte.

Die Feuerwehr sollte ordnungsgemäß das Osterfeuer auf einem Sportplatz im Ortsteil Bräunrode nach einer Veranstaltung löschen, wie es weiter hieß. Feuerwehrleute forderten demnach die Unbekannten auf, den Platz zu verlassen. Dann kam es zu der Attacke. Die Täter flüchteten.