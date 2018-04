Notfälle

Mit mehr als vier Promille auf die Wache

01.04.2018, 11:58 Uhr | dpa

Mit mehr als vier Promille Atemalkohol haben Retter einen 39-Jährigen in Wolfenbüttel aufgegriffen. Ein Zeuge habe die Hilfskräfte alarmiert, nachdem er den Mann offensichtlich hilflos sah, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf eine ärztliche Behandlung verzichtete der 39-Jährige dennoch. Die Beamten nahmen ihn sturzbetrunken zum Ausnüchtern mit auf die Wache. Diese habe er "gut gelaunt" am Sonntagmorgen verlassen.