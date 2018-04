Basketball

Hamburg Towers verabschieden sich mit Sieg gegen Heidelberg

01.04.2018, 11:58 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers haben sich mit einem Achtungserfolg von ihren Fans verabschiedet. Zum Abschluss einer enttäuschenden Saison, in der Hanseaten als Zehnte die angestrebte Playoff-Teilnahme klar verpasst hatten, besiegte die Mannschaft Aufstiegskandidat MLP Heidelberg Academics (3.) am Samstag mit 82:81 (43:44). Für die Entscheidung in der dramatischen Schlussphase sorgte Hrovje Kovacevic mit einem Dreier und einem verwandelten Freiwurf.

"Es bedeutet mir unglaublich viel, vor diesen großartigen Fans noch einmal einen Sieg zu feiern. Dieser Spielzug war geplant. Aber der größere Teil des Lobes gebührt den Spielern, die das umgesetzt haben", sagte Trainer Benka Barloschky.

Für ihn war es zugleich die letzte Partie als Towers-Chefcoach. Er wird zur kommenden Saison wieder ins zweite Glied rücken, da die Club-Verantwortlichen einen erfahreneren Trainer verpflichten wollen, um den angepeilten Aufstieg zu realisieren.

Immerhin: Die Towers waren in der Gunst der Zuschauer Zweitliga-Spitzenreiter. Die Auslastung in der edel-optics.de-Arena lag bei 95 Prozent. "Es war eine schwere und keine glückliche Saison, dass aber dennoch so viele Fans gekommen sind, ist super", sagte Sportchef Marvin Willoughby, der sich bei den Anhängern bedankte.