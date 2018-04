Kriminalität

Bei Osterfeuer getreten und in den Finger gebissen

01.04.2018, 11:58 Uhr | dpa

Ein 17-Jähriger ist bei einem Osterfeuer bei Wildemann (Kreis Goslar) am Sonntagmorgen geschlagen, gegen den Kopf getreten und in den Finger gebissen worden. Der Jugendliche geriet mit zwei 29 und 33 Jahre alten angetrunkenen Bekannten in Streit, wie die Polizei mitteilte. Nach der Attacke musste er mit Gesichtsverletzungen behandelt werden. Gegen die beiden Männer werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.