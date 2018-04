Feiertage

Bischof Meister warnt vor Antisemitismus

01.04.2018, 12:09 Uhr | dpa

Hannovers evangelischer Landesbischof Ralf Meister hat am Sonntag in seiner Osterpredigt vor einem Aufflammen des Antisemitismus in Europa gewarnt. "Antisemitismus bleibt Gotteslästerung", sagte der Geistliche in der Marktkirche in Hannover nach einem vorab verbreiteten Manuskript. "Ich betone das, weil wir gegen manche Versuche, religiöse Ausgrenzungen in unserer Gesellschaft wieder zu etablieren, das Osterfest als Hoffnungssignal für alle Menschen verstehen." Die Verbindung zwischen Judentum und Christentum gründe sich in einem tiefen theologischen geistlichen Zusammenhang. Jesus sei Jude gewesen. Und gerade die Ostertage seien viele Jahrhunderte Anlass gewesen, um die Anklage gegenüber jüdischen Gemeinden zu wiederholen.