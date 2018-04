Kriminalität

Spaziergänger entdeckt gestohlenen Schultresor unter Brücke

01.04.2018, 14:28 Uhr | dpa

Ein gestohlener Schultresor ist wieder aufgetaucht - allerdings ohne Inhalt. Ein Spaziergänge entdeckte den vergangene Woche aus einer Altenburger Grundschule entwendeten Tresor unter einer Brücke bei Nobitz (Landkreis Altenburger Land), wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die unbekannten Täter hatten den massiven Geldschrank mit einem Winkelschleifer geöffnet. Die Schule hatte laut Polizei in dem Tresor eine größere Mengen Bargeld aufbewahrt. Das Technische Hilfswerk unterstützte die Kriminalpolizei bei der Bergung des schweren Tresors am Karfreitag.