Handball

Flensburgs Handballer besiegen Leipzig 30:27

01.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

Maik Machulla in der Flens-Arena. Foto: Daniel Reinhardt (Quelle: dpa)

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen wieder auf dem zweiten Platz in der Bundesliga. Die Norddeutschen gewannen am Sonntag ihr Heimspiel gegen den SC DHfK Leipzig mit 30:27 (15:13) und verdrängten die Füchse Berlin auf Rang drei. Allerdings haben die Hauptstädter eine Partie weniger absolviert. Bester Werfer für Flensburg war Lasse Svan mit acht Treffern. Für Leipzig erzielte Nationalspieler Philipp Weber sechs Tore.

Die Leipziger, die beim 25:22 in der Hinrunde den ersten Sieg über die Flensburger gefeiert hatten, begannen sehr mutig und lagen über weite Strecken der ersten Halbzeit vorne. Erst in der 28. Minute gelang der SG durch den Treffer von Rechtsaußen Svan zum 13:12 die erste Führung. Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber weiter und nutzten ihre Möglichkeiten nun konsequent aus.

Seit Samstag steht auch fest, dass die Flensburger im Viertelfinale der Champions League gegen Montpellier AHB antreten müssen. Die Franzosen warfen am Samstag mit dem FC Barcelona den spanischen Rekordmeister und Rekordsieger der europäischen Königsklasse aus dem Wettbewerb. Das Hinspiel findet zwischen dem 18. und 22. April in Südfrankreich, das Rückspiel eine Woche später in der Flens-Arena statt.