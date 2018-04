Brauchtum

Glühende "Osterschwämme" werden von Haus zu Haus getragen

01.04.2018, 16:48 Uhr | dpa

Nach altem Brauch haben Kinder und Jugendliche am Sonntag vor der katholischen Kirche in St. Peter im Schwarzwald bei Freiburg "Osterschwämme" ins Feuer gelegt und zum Glühen gebracht. Mit den glühenden und rauchenden Schwämmen, die in einem Gottesdienst zum Ostersonntag von einem Priester gesegnet wurden, zogen sie anschließend von Haus zu Haus. Die Schwämme sind eine Baumpilzart, die vor Ostern von den Kindern im Wald gesucht werden. Dieser Brauch ist ein Teil des traditionellen Osterfeuers, er hat in der Schwarzwaldgemeine eine lange Tradition.

Hintergrund: Vor mehr als 100 Jahren waren Kerzen sehr rar, Baumpilze gab es dagegen nach Angaben der Pfarrei sehr viele. Zum Osterfest setzten die katholischen Gläubigen daher auf die Natur. Mit Hilfe der im Wald wachsenden Baumpilze konnten sie das traditionelle Osterfeuer am Brennen halten und von Haus zu Haus bringen. Daran erinnert der österliche Brauch, der noch immer jedes Jahr in St. Peter begangen und gefeiert wird.

Diese Tradition gebe es nur noch in wenigen Orten. St. Peter sei einer von ihnen, sagte der örtliche katholische Pfarrer Klemens Armbruster: "Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, dieses Ritual zu vollziehen." Kinder und Jugendliche würden das geschichtsträchtige Ereignis am Leben erhalten. Mit dem Feuer der "Osterschwämme" seien früher nach traditioneller Reinigung am Karfreitag Küchenherd und Kachelofen wieder entzündet worden. Diesen Sinn gebe es zwar nicht mehr, "Osterschwämme" bildeten aber weiter ein Teil des Osterfestes.