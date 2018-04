Fußball

Hallescher FC besiegelt den Abstieg von Rot-Weiß Erfurt: 3:0

01.04.2018, 16:48 Uhr | dpa

Der Hallesche FC hat am Ostersonntag seine Erfolgsserie in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Die Hallenser besiegelten mit dem 3:0 (3:0) am 32. Spieltag den Abstieg des FC Rot-Weiß Erfurt. Die HFC-Tore erzielten vor 5725 Zuschauern Braydon Manu (3.), Royal-Dominique Fennell (33.) und Mathias Fetsch (41.). Mit dem dritten Sieg in Serie und nunmehr 42 Zählern ist der HFC als Tabellen-Zehnter ins gesicherte Mittelfeld der Tabelle gerückt.

Der HFC begann stürmisch und kam bereits in der ersten Minute zu einer hochkarätigen Chance durch Manu, der eine Vorlage von Toni Lindenhahn nicht am aufmerksamen Gästekeeper Philipp Klewin vorbeibringen konnte. Doch nur zwei Minuten später machte er es besser und verwertete eine Flanke von Fabian Baumgärtel humorlos zum 1:0. In der Folge ließen die Hallenser die Gäste besser ins Spiel kommen, die ihrerseits auch einige durchaus ansehnliche Spielzüge auf den Rasen zauberten. Als ein Ausgleichstreffer für die Erfurter immer wahrscheinlicher wurde, schlug jedoch der Gastgeber wieder zu. Nach einem Klewin-Fehler reagierte Fennell am schnellsten und traf aus rund 35 Metern ins leere Tor. Danach hatte Halle das Spiel wieder im Griff und erhöhte fast zwangsläufig kurz vor der Pause auf 3:0 durch Fetsch, der eine Hereingabe nur noch über die Linie drücken musste. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren einen Gang zurück und beschränkten sich im großen Ganzen auf das Verwalten ihres deutlichen Vorsprungs. Erfurt konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen, so dass das Spielgeschehen über weite Strecken dahinplätscherte.