Zwei Menschen bei Frontalzusammenstoß auf Rügen verletzt

01.04.2018, 17:19 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge zwischen Binz und Prora auf der Insel Rügen sind am Ostersonntag zwei Menschen verletzt worden. Die 24 Jahre alte Fahrerin eines Autos war nach bisherigen Erkenntnissen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Beim Gegensteuern sei sie mit ihrem Wagen ins Schleudern geraten und mit einem entgegenkommenden Transporter zusammengestoßen. Bei dem Aufprall wurden die Frau und der 35-jährige Fahrer des Transporters verletzt. Beide mussten ärztlich behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.