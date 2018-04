Brände

Zwei Brände am Ostersonntag in Eisenach

01.04.2018, 17:49 Uhr | dpa

In gleich zwei Wohnhäusern in Eisenach hat die Feuerwehr Brände gelöscht. Die Feuer brachen einmal in der Nacht zu Sonntag und einmal in den frühen Morgenstunden des Ostersonntags jeweils im Keller der Gebäude aus, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde niemand. In einem Fall mussten während der Löscharbeiten mehr als 50 Bewohner das Gebäude verlassen. Inzwischen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. In beiden Fällen ermittle die Polizei noch nach Brandursache. Auch die Höhe der Sachschäden sei noch unklar.