Basketball

Basketballer von Rockets Erfurt gewinnen wieder

01.04.2018, 17:58 Uhr | dpa

Die Rockets aus Erfurt haben in der Basketball-Bundesliga nach 20 Niederlage ihren ersten Rückrundensieg eingefahren. Der Aufsteiger gewann am Ostersonntag im Abstiegsduell gegen die Eisbären Bremerhaven mit 98:90. Bei den Erfurtern waren vor 1982 Zuschauern Retin Obasohan mit 25 Punkten und Jerome Randle mit 18 Zählern die besten Korbjäger. Mit dem Erfolg bleiben die Rockets Vorletzter in der Tabelle, haben aber nur noch vier Zähler Rückstand auf den Tabellen-16. Bremerhaven. Nun geht es nach Göttingen zu einem anderen Abstiegskandidaten.

Die Erfurter entschieden den ersten Abschnitt mit 24:18 für sich und drehten auch danach mit 27:19 auf. Im dritten Spielabschnitt kamen die Gästen etwas auf, doch die Thüringer entschieden dennoch das Viertel. Nur den Schlussabschnitt mussten die Rockets abgeben, dennoch reichte es zum umjubelten Sieg.