Fußball

Regionalligist SSV Jeddeloh erreicht 1. Runde des DFB-Pokals

01.04.2018, 20:09 Uhr | dpa

Fußball-Regionalligist SSV Jeddeloh hat das Finale des Niedersachsenpokals erreicht und sich damit für die erste Runde des lukrativen DFB-Pokals qualifiziert. Im Halbfinale gewann der Club aus dem Landkreis Ammerland am Sonntag bei Arminia Hannover nach Elfmeterschießen mit 7:6. Nach 90 Minuten hatte es zwischen den beiden Teams 3:3 gestanden. Jeddeloh wird in der neuen Saison erstmals im DFB-Pokal antreten. Der Club aus der vierthöchsten Spielklasse hat dadurch Einnahmen in Höhe von rund 150 000 Euro sicher.

Im zweiten Halbfinale trifft am Dienstag (19.00 Uhr) der Regionalligist SV Drochtersen/Assel auf den Drittligisten VfL Osnabrück. Das Finale um den Niedersachsenpokal findet am 21. Mai statt.