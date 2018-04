Demonstrationen

Demonstranten kommen zu Abschluss der Ostermärsche zusammen

02.04.2018, 11:48 Uhr | dpa

In Hessen sind am Montag die Vorbereitungen zum Abschluss der Ostermärsche angelaufen. Teilnehmer versammelten sich nach Angaben des Ostermarschbüros für Demonstrationszüge in Kassel und Frankfurt mit der Forderung nach weltweiter Abrüstung der Einstellung von Rüstungsexporten. In Hessens Metropole war am Nachmittag auf dem Römerberg eine zentrale Kundgebung geplant.

Mit ihrem Protest wollen die Ostermarschierer auch "eine drastische Umschichtung der öffentlichen Haushaltsausgaben" erreichen. Statt des Nato-Ziels einer Erhöhung der Rüstungsausgaben auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts soll mehr Geld in Bildung, Gesundheit, Umwelt und Wohnen fließen.

Am Ostersamstag und Karfreitag hatten bereits hunderte Menschen unter anderem in Wiesbaden, Fulda, Limburg, Bruchköbel bei Hanau und Erbach im Odenwald für Abrüstung und den Verzicht auf atomare Bewaffnung demonstriert.