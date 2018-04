Unfälle

Sportwagenfahrer schleudert in parkende Autos

02.04.2018, 09:29 Uhr | dpa

Mannheim (dpa/lsw) - Ein junger Sportwagenfahrer hat am Ostermontag in Mannheim die Kontrolle über sein Auto verloren und ist bei einer Karambolage schwer verletzt worden. Sein Wagen schleuderte in vier geparkte Fahrzeuge. Wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte, besteht keine Lebensgefahr.

Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 23-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein geparktes Auto wurde bei dem Vorfall im Stadtteil Käfertal durch die Wucht des Aufpralls vor eine Hauswand geschleudert. Weitere geparkte Wagen wurden bei der Kollision ineinander geschoben.

Laut Polizei gab es zunächst keine Hinweise auf ein illegales Autorennen. Ob der 23-Jährige der Raser-Szene angehöre, sei unbekannt. Auch die Unfallursache ist bislang unklar. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hätten weder Alkohol noch Drogen zu dem Unfall geführt. Drift- und Schleuderspuren würden jedoch darauf hindeuten, dass der Mann mit "stark überhöhter Geschwindigkeit" unterwegs gewesen war, so der Sprecher der Polizei.

Eine Fachfirma reinigte die Straße von ausgelaufenem Öl und Trümmern. Die Aufräumarbeiten dauerten mehrere Stunden. Insgesamt entstand an fünf Fahrzeugen ein Schaden von rund 40 000 Euro.