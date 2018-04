Unfälle

24-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

02.04.2018, 11:39 Uhr | dpa

Ein Rettungshubschrauber fliegt am Himmel. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Ein 24-Jähriger ist am Montag mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht und lebensgefährlich verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der junge Mann am Ortsausgang von Bakum im Landkreis Vechta auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Beim Aufprall wurde der Motorblock herausgerissen, und das Fahrzeug schleuderte auf einen Acker. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn aus dem Wrack. Ein Rettungshubschrauber transportierte den 24-Jährigen in ein Bremer Krankenhaus. Die Unfallursache war zunächst unklar.