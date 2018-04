Brände

Scheune nach Brand komplett zerstört

02.04.2018, 13:19 Uhr | dpa

Ein Feuerwehrauto in Berlin. Foto: Britta Pedersen/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Feuer hat eine Scheune in Schkölen (Saale-Holzland-Kreis) bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Auch der Einsatz mehrerer Feuerwehren benachbarter Ortschaften habe das Gebäude nicht mehr retten können, hieß es bei der Polizei am Sonntag. Bei dem Brand am Montag entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache laufen noch.