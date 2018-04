Fußball

Union Berlin nach 1:2-Niederlage in Fürth im freien Fall

02.04.2018, 13:19 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin taumelt der Abstiegszone entgegen. Die Krise bei den lange als Aufstiegskandidaten gehandelten Hauptstädtern spitzt sich zu. Durch das 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth gab es einen erneuten Rückschlag gegen Konkurrenz aus der unteren Tabellenregion. "Für uns gilt es, den Kopf oben zu behalten und die positiven Dinge mitzunehmen - auch wenn es schwer fällt", sagte Trainer André Hofschneider. "Der Ernst der Lage ist uns bewusst. Wir müssen schauen, dass wir am Samstag zu Hause gegen Duisburg drei Punkte holen."

Sechs Spieltage vor Schluss wird immer deutlicher, dass der Wechsel von Jens Keller auf Hofschneider im Dezember ergebnistechnisch alles nur noch verschlimmert hat. Union hatte auch in Fürth mehr Ballbesitz und größere Chancenanteile, doch den Sieg feierten die Franken. Union gehört zu fünf Mannschaften, die 36 Punkte haben und damit lediglich zwei Zähler vor dem Tabellen-16. Heidenheim liegen. "Jetzt heißt es erst einmal, auf den Tisch zu hauen. Damit wir alle checken, wo wir stehen. Dass es jeder versteht", sagte Verteidiger Christopher Trimmel. "Es geht nicht nur um die Spieler, sondern um den ganzen Verein. Damit wir am Samstag gegen Duisburg die Antwort geben - ganz klar."

Union lag zur Pause durch einen Kopfballtreffer von Roberto Hilpert mit 0:1 zurück. Nach dem Ausgleich durch das erste Saisontor von Winter-Neuzugang Marvin Friedrich waren die Gäste dem Sieg nahe. Doch ein unglückliches Eigentor von Grischa Prömel besiegelte Unions siebte Auswärts-Niederlage in dieser Saison. Union fehlte ohne den verletzten Topstürmer Steven Skrzybski (Oberschenkelprobleme) die Durchschlagskraft.

Nach dem Abpfiff mussten sich die Spieler von führenden Köpfen der Union-Ultras einiges anhören. Es blieb aber alles im friedlichen Rahmen. "Die Fans wollen einfach sehen, dass wir laufen und kämpfen. Dann werden sie immer hinter uns stehen", sagte Trimmel. "Jetzt geht es nicht mehr um schon spielen und kombinieren, sondern um Punkte."

Gegen Duisburg droht allerdings der Ausfall von Offensivmann Simon Hedlund, der sich in Fürth erneut an der Syndesmose verletzte. Hofschneider, der überraschend wieder Jakob Busk anstelle von Daniel Mesenhöler wieder zur Nummer eins im Tor machte, denkt trotz seiner schlechten Bilanz von zehn Punkten in zwölf Spielen nicht ans Aufgeben. "Ich erwarte von mir dasselbe, was ich von der Mannschaft erwarte: sich auf jedes Spiel zu 100 Prozent auf das Spiel vorzubereiten. Die Einstellung von Fürth erwarte ich von mir selbst auch", sagte der Coach.