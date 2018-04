Kriminalität

Teenager randalieren in Bus: Fahrer bespuckt, Frau gewürgt

02.04.2018, 13:28 Uhr | dpa

Vier Jugendliche haben in einem Leverkusener Linienbus randaliert, den Fahrer beleidigt und bespuckt und eine Frau gewürgt. Die drei Mädchen und ein Junge sollen nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Montag betrunken in den Bus gestiegen und durch lautes Benehmen aufgefallen sein. Als sich eines der Mädchen aus dem Fenster übergab, hielt der 63 Jahre alte Busfahrer an und forderte die vier zum Aussteigen auf. Darauf griffen sie den Fahrer an. Ein Mädchen habe ihn bespuckt und seine Brille heruntergeschlagen. Eine zu Hilfe eilende Frau wurde von einem anderen Mädchen am Hals gepackt und gewürgt. Sie erlitt leichte Verletzungen. Dann seien die Teenager weggerannt, wie es hieß. Die Polizei fahndete am Montag nach ihnen.