Kriminalität

Mann in Wohnung niedergeschossen: Lebensgefahr

02.04.2018, 13:28 Uhr | dpa

Unbekannte haben am Ostermontag in Westerkappeln im Kreis Steinfurt auf einen 22-Jährigen geschossen und ihn lebensgefährlich verletzt. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Wie die Ermittlungsbehörden erklärten, hatten die Täter in den frühen Morgenstunden versucht, in die Wohnung des Opfers einzudringen. Aus zunächst ungeklärten Gründen schossen sie ihn nieder und flohen. Eine Mordkommission ermittelt im Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes. Es lägen noch keinerlei Hinweise auf ein Tatmotiv vor, teilte die Polizei mit. Nach den Tätern werde mit Hochdruck gefahndet.