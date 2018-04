Fußball

SpVgg Unterhaching unterliegt Magdeburg in Unterzahl

02.04.2018, 14:28 Uhr | dpa

In Unterzahl hat die SpVgg Unterhaching ihr Heimspiel in der 3. Fußball-Liga gegen den 1. FC Magdeburg verloren. Kapitän Josef Welzmüller flog am Ostersonntag in der 50. Minute nach einer Notbremse an Julius Düker vom Platz. Vor 5000 Zuschauern schoss Philip Türpitz (77.) dann die Magdeburger zum 1:0 (0:0). Die Unterhachinger waren in der ersten Hälfte zwar die bessere Mannschaft, der Platzverweis brachte sie aber aus dem Rhythmus. Trotz der 13. Saisonniederlage bleibt die Mannschaft von Trainer Claus Schromm mit 47 Punkten Tabellensiebter.