Brände

Wieder geht in Frankfurt ein Fahrzeug in Flammen auf

02.04.2018, 14:38 Uhr | dpa

In Frankfurt ist erneut ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge hatte den brennenden Kleintransporter in der Nacht zum Ostermontag im Stadtteil Bonames gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte das 16 Jahre alte Fahrzeug seit mindestens einer Woche an derselben Stelle gestanden. Das Feuer sei offensichtlich im vorderen Teil des Transporters ausgebrochen. Brandstiftung könne als Ursache des Feuers nicht ausgeschlossen werden.

In den vergangenen Wochen und Monaten haben im Frankfurter Stadtgebiet immer wieder Fahrzeuge gebrannt, zuletzt in den Stadtteilen Sachsenhausen und Nordend. In einigen Fällen sind die Brände laut Polizei ganz klar gelegt worden.