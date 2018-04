Fußball

Werder Bremen in Hannover ohne den verletzten Augustinsson

02.04.2018, 16:29 Uhr | dpa

Fußball-Profi Ludwig Augustinsson wird Werder Bremen im Bundesliga-Nordderby bei Hannover 96 nicht zur Verfügung stehen. Der 23 Jahre alte Schwede hat im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (2:1) eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel erlitten. Das teilten die Bremer am Ostermontag mit. Das Spiel in Hannover findet am Freitag (20.30 Uhr) statt. Dann fehlt den Bremern auch der Finne Niklas Moisander. Der 32-Jährige sitzt eine Gelbsperre ab.