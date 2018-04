Verkehr

Lange Staus zum Abschluss des Osterwochenendes

02.04.2018, 16:39 Uhr | dpa

Die Rückreise zum Ende der Osterfeiertage hat auf etlichen Autobahnen in Niedersachsen und Bremen am Montag zu langen Staus geführt. Bauarbeiten sorgten auf der A7 bei Westenholz und auf der A1 im Großraum Osnabrück für starke Behinderungen. Allein auf der A7 stockte der Verkehr zwischen Westenholz und Berkhof in Richtung Süden zeitweise auf rund 15 Kilometern Länge. In der Gegenrichtung standen die Autos zwischen Schwarmstedt und Bad Fallingbostel auf rund acht Kilometern.

Auch im Süden bildete sich auf der A7 zwischen Seesen und Bockenem in Richtung Hannover ein etwa zehn Kilometer langer Stau. Ursache war nach Polizeiangaben der Rückreiseverkehr. Bergungsarbeiten nach einem Unfall sorgten auf der A2 zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und dem Kreuz Hannover-Buchholz für kilometerlangen Stillstand. Auch im Emsland auf der A31 bei Lathen gab es laut Polizei zeitweise fünf Kilometer Stau.