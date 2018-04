Kriminalität

Mann nach Beleidigungen in Marienfelde festgenommen

02.04.2018, 16:48 Uhr | dpa

Nach mehreren Beleidigungen ist in Berlin-Marienfelde ein 21-Jähriger vorübergehend festgenommen worden. Nach der Festnahme bespuckte der augenscheinlich Betrunkene die Polizisten, wie die Behörde mitteilte. Demnach hat sich der Mann am späten Sonntagabend in einer Bushaltestelle aufgehalten und zunächst ein vorbeigehendes Pärchen beleidigt. In unbekannte Richtung äußerte er weitere, unter anderem auch rassistische Bedrohungen. Gegenüber herbeigerufenen Polizisten wurde er den Angaben zufolge immer aggressiver. Er sei deshalb gefesselt worden. Nach einer richterlich angeordneten Blutentnahme bespuckte der 21-Jährige noch einen Polizisten. Der Staatsschutz ermittelt.