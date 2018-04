Unternehmen

Wirtschaft will mehr Gerechtigkeit bei Technologieförderung

02.04.2018, 17:28 Uhr | dpa

Sachsens Wirtschaft fordert mehr Gerechtigkeit bei der Technologieförderung. Die Maßnahmen des Landes für einen besseren und schnelleren Einsatz von Innovationen aus der Forschung in mittelständischen Unternehmen seien noch immer unzureichend, wie die Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft (VSW) am Ostermontag kritisierte. So fließe weiterhin mehr als die Hälfte der Förderung nach Dresden, wovon die überwiegende Mehrzahl der Betriebe und Arbeitnehmer im Land nicht profitiere. Die EU-Förderung müsse aber sachgerecht und "in erster Linie wertschöpfungsorientiert" eingesetzt werden, auch angesichts der strukturellen Herausforderungen.