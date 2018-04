Brände

Nachbar löscht Brand

02.04.2018, 17:49 Uhr | dpa

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Traben-Trarbach an der Mosel ist am Ostermontag durch das beherzte Eingreifen eines Nachbarn rasch unter Kontrolle gebracht worden. Der aufmerksame Mann löschte den Brand im Erdgeschoss selbst, bevor die Feuerwehr eintraf. Die Rettungskräfte holten mehrere Bewohner aus den stark verqualmten Obergeschossen, wie die Polizei in Trier weiter berichtete. Zehn Menschen mussten ärztlich versorgt werden. Der Sachschaden liege im vierstelligen Bereich, hieß es. Die Brandursache wird noch untersucht.