Brauchtum

Familien treffen sich zum "Eiertrullern"

02.04.2018, 18:19 Uhr | dpa

Spaßiger Wettkampf der anderen Art: Zum "Eiertrullern", einer ostfriesischem Tradition, haben sich am Ostermontag etliche Familien in Leer getroffen. Auf dem Plytenberg versammelten sich Kinder und Erwachsene mit hartgekochten und bunt gefärbten Eiern. Die Teilnehmer warfen die Eier etwa einen halben Meter, diese rollten dann vom Hügel herunter. Sieger ist, dessen Ei als erstes unten ankommt. Auf dem Plytenberg ging es aber vor allem um den Spaß und nicht um den Wettstreit. Auf den Ostfriesischen Inseln spielt man das "Eiertrullern" traditionell in den Dünen. Die Gegner stellen sich auf die Sandseite und lassen die Eier herunter trullern, ohne zu werfen. Der Sieger erhält als Prämie das Ei des Gegners.