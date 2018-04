Kriminalität

Unbekannter fährt bei Probefahrt mit Auto weg

02.04.2018, 18:48 Uhr | dpa

Ein Unbekannter ist bei einer Probefahrt am Ostermontag in Cottbus mit einem zum Verkauf angebotenen Auto einfach davongefahren. Als der Besitzer das Hoftor im Ortsteil Döbbrick öffnete, gab der Mann Gas und floh, wie die Polizei mitteilte. Polizisten entdeckten das Fahrzeug wenig später in Peitz. Nach einer Verfolgungsjagd sei der Wagen dann in einem Wald bei Tauer gefunden worden. Der Unbekannte entwischte zu Fuß. Von ihm fehlte am Abend jede Spur. Das Auto wurde stark beschädigt und ist nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Schadens stand zunächst nicht fest.