Segelflieger stürzt ab: Pilot stirbt

02.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

Beim Absturz eines Segelflugzeugs am Ostermontag bei Reutlingen ist der 60 Jahre alte Pilot ums Leben gekommen. Sein 21 Jahre alter Begleiter wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Demnach gewann der mit zwei Personen besetzte Segelflieger kurz nach dem Start nicht an Höhe. Er sei deshalb in eine Waldlichtung bei Metzingen gestürzt. Weshalb es zu dem Unfall kam, stand zunächst nicht fest. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurden eingeschaltet.