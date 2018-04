Unfälle

Reifen geplatzt: Auto gerät in Gegenverkehr

02.04.2018, 18:58 Uhr | dpa

Wegen eines geplatzten Reifens sind in Niedersalbach bei Saarbrücken zwei Autos zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Ostermontag erlitten vier Menschen Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Weshalb es zu dem Reifenplatzer an einem der Autos kam, war zunächst unklar. Dadurch verlor der 37 Jahre alte Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der dann in den Gegenverkehr geriet und dort gegen ein Auto stieß. Beide Fahrzeuge mussten danach abgeschleppt werden. Die Straße war zeitweise gesperrt.