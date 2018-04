Brände

Brand in Seniorenheim in Siegen: Bewohner tot aufgefunden

02.04.2018, 19:49 Uhr | dpa

Nach dem Brand in einem Seniorenheim in Siegen ist ein 78 Jahre alter Bewohner tot aufgefunden worden. Woran er am Ostermontag genau starb, werde nun ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Abend. In seinem Zimmer im Untergeschoss war aus zunächst ungeklärter Ursache das Feuer ausgebrochen. Zwei Etagen des Altenheims mussten evakuiert werden. Laut Polizei gab es keine Verletzten. 80 Feuerwehrleute waren vor Ort.