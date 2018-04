Brände

Hoher Schaden beim Brand einer Lagerhalle

02.04.2018, 21:58 Uhr | dpa

Beim Brand einer Lagerhalle in Düsseldorf sind am Ostermontag 250 000 Euro Schaden entstanden. Ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbarhaus und einen Supermarkt sei verhindert worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Dichter Rauch habe über der Halle in Flingern Süd gestanden, als die Retter dort eintrafen. Zunächst mussten die Einsatzkräfte einen Wachhund einfangen, der auf dem Gelände frei herumlief. "Bereits nach etwas über einer Stunde war das Feuer in Gewalt", berichtete die Feuerwehr. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben.